La dura advertencia de Kempes: "Si Argentina no cambia, hace las valijas"

Mario Alberto Kempes, campeón en el Mundial en 1978, fue tajante a la hora de hablar del Seleccionado nacional de cara a la final frente a México y resaltó la necesidad de modificar la imagen luego de la derrota frente a Arabia.

"Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, hace las valijas para ir a casa", sentenció Kempes para evitar una dolorosa eliminación en primera ronda recordando lo ocurrido en el Mundial Corea-Japón 2002

Y agregó: "Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo. Se confió y, cuando quiso reaccionar, ya era tarde", declaró el Matador que dijo presente en el homenaje a Diego Maradona en Doha a dos años de su fallecimiento.

Aun así, el exjugador esta confiado que la selección mejore su rendimiento en el Mundial: "Argentina nunca baja los brazos, sobre eso pongo la firma. El futbolista siempre responde. Hay que concentrarse en lograr la victoria en los dos próximos juegos con México y Polonia. El equipo tiene tiempo para recuperarse".

Por último, se refirió al azar del fútbol en el caso de que el equipo no logre una victoria: "No se trata sólo de la responsabilidad de decir: ‘hoy quiero ganar’. ¿Y si la pelota no entra?".

"Esto es fútbol, es una lotería, podes ganar o perder. A lo mejor Argentina mañana no tiene la suerte de lograr el resultado que necesita pero le quedará otro partido y dependerá también del otro partido de su grupo, que se juega mañana antes del suyo", exclamó en medio del evento organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).