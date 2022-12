La película "Argentina, 1985" dio un paso más hacia el Oscar

La película "Argentina, 1985", dirigida por Santiago Mitre, quedó preseleccionada entre los filmes que tendrán posibilidad de ser nominados al Oscar a la

mejor película de lengua no inglesa, que anualmente otorga la Academia de de Hollywood.

La cinta argentina protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani llega a esa instancia, conocida como "short list", junto a "Corsage", de Austria; "Close", de Bélgica; "Return to Seoul", de Camboya; "Holy Spider", de Dinamarca; "Saint Omer", de Francia; "All Quiet on the Western Front", de Alemania; "Last Film Show", de India, y "The Quiet Girl", de Irlanda; "Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades", de México; El Caftán azul, de Marruecos; "Joyland", de Pakistán; "EO", de Polonia; "Decision to leave", de Corea del Norte, y "Cairo Conspirancy", de Suecia.

El próximo 24 de enero se confirmará la nómina defintiva de los cinco filmes que quedarán seleccionados para competir por la estatuilla dorada, en la ceremonia que se llevará a cabo el 12 de marzo en la ciudad de Los Angeles.

La película está basada en el juicio a militares responsables de violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura, y ya había sido nominada al premio "Globo de Oro".

En el film, Darín encarna al fiscal Julio Strassera, mientras que Lanzani hace lo propio con Luis Moreno Ocampo, su más estrecho colaborador en este caso, que quedó en la historia con la posterior condena a los militares involucrados.

A lo largo de la cinta se muestran las presiones y las dudas que acechaban a Strassera y Moreno Ocampo, en medio de las investigaciones que desarrollaban otros jóvenes abogados, encargados de recopilar los testimonios que luego iban a utilizarse en el juicio.

"Argentina, 1985" tendría grandes posibilidades de quedar entre las finalistas, habida cuenta que ya fue estrenada en Amazon Prime, una de las plataformas de streaming más importantes de la actualidad.

En caso de ganar el Oscar, esta sería la tercera cinta de producción nacional que logra la legendaria estatuilla, ya que anteriormente la habían ganado "La historia oficial" (1985) y "El secreto de sus ojos" (2009).

Precisamente, en "El secreto de sus ojos", dirigida por Juan José Campanella, también actúa Darín, mientras que Soledad Villamil y Guillermo Francella aparecen en otros roles destacados.