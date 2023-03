Cerveceros y gastronómicos destacaron el éxito de la Fiesta de la Cerveza Artesanal y San Patricio

Culminadas las actividades realizadas por las fiestas de San Patricio, como así también de la “Fiesta de la Cerveza artesanal” que se llevó a cabo este fin de semana con una gran asistencia de público que se dio cita en el Patio del Urbano Girardi, los empresarios vinculados a la producción de cervezas artesanales, y los representantes del sector gastronómico destacaron el balance positivo de ambos eventos en función de la recuperación del sector, y las perspectivas de crecimiento.

Al respecto, el presidente de la Cámara de cerveceros de Catamarca Luis Leone dijo que el evento de la “Fiesta de la Cerveza artesanal fue muy exitosa”. “Tenemos un balance sumamente positivo por la gran cantidad de personas que acudieron al evento. Para nosotros este tipo de evento son importantes porque durante la pandemia tuvimos nuestras fábricas cerradas, y ahora estamos saliendo de a poco”, sostuvo Leone.

El empresario cervecero agregó: “Quiero agradecer a la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Inés Galíndez, quien nos tomó rápidamente la idea y empezamos de inmediato a trabajar de manera conjunta, porque así debe ser, el Municipio como facilitador de muchas cosas, y nosotros también poniendo nuestra parte”.

Al respecto, Reno Luna, uno de los dueños de Corzuela, destacó la articulación del sector público con el privado: "estamos muy contentos porque la iniciativa fue apoyada por la Municipalidad desde un primer momento y eso nos facilitó mucho, sino no hubiésemos podido hacerlo", señaló. El referente de esta empresa familiar que hace 9 años trabaja en el medio, calificó de "beneficiosa" la unión con sus pares: "los cerveceros, al poder unirnos nos favoreció, el poder hacer cosas que nos beneficia a todos y no vernos como competencia. Fuimos sumando fuerzas y conocimiento, compartimos experiencias, nos ayudamos mutuamente y esto nos está permitiendo crecer económicamente y también generar propuestas a la Municipalidad y a la Provincia para poder en el futuro armar un evento de mayor envergadura".

Por su parte, Francisco Caravaca de Cerveza Puna, indicó que "la idea básica surge de la necesidad de crear acontecimientos que nos permitan vender ya que el sector viene muy golpeado, por todo lo que pasó en estos años anteriores y por la imposibilidad de competir con las cervezas industriales”.

En tanto que Juan Cruz, a cargo de la fábrica de Amaranta, se mostró feliz por San Patricio "ya que esto es muy importante para nuestro sector, es una forma de impulsar nuestro producto", señaló. En tanto que Maxi Gómez de la cervecería Wintata destacó el acompañamiento estatal: "fue un finde extraordinario donde pudimos vivenciar una fiesta teniendo en cuenta las políticas públicas que se enfocan en este fortalecimiento del sector cervecero que año a año viene creciendo, con la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. Trabajamos día a día para mejorar nuestros productos, buscando la manera de perfeccionarnos, de adquirir nuevos conocimientos para que realmente podamos impactar en la calidad y en una nueva experiencia para nuestros clientes".

En cuento a los referentes de los espacios gastronómicos, Hernán Faya, socio gerente del Bar café "Do Santos", indicó que con respecto a la fiesta de San Patricio "me encantó la propuesta y es bienvenido todo lo que se haga en pos de fomentar la actividad y el turismo que nos favorece a todos. Es sembrar una semilla, no importa si hoy se vende más, lo importante es hacer. La gente se mostró sorprendida por la generación de algo novedoso y encantada".

En tanto que Maxi Bosio, referente del tradicional bar Richmond también destacó la idea de la Fiesta de San Patricio. "La verdad que fue una excelente iniciativa de la Municipalidad para con los corredores gastronómicos de la ciudad, la gente estuvo muy activa, tuvimos mucha concurrencia en los bares. La dinámica de la fiesta fue positiva ya que se incrementaron un poco las ventas y sobre toda la gente estuvo muy contenta porque es algo diferente que se hizo en la ciudad", opinó.