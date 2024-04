Cristina Kirchner a Milei: "¿Superávit de dónde?, no tiene sustento"

La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó contra el mandatario Javier Milei por someter a los argentinos a un “ajuste inútil”, a la vez que criticó que celebrara el superávit fiscal del primer trimestre porque tiene “deudas” con empresas y provincias.

“Es como que ustedes en sus casa no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit, no hermano, no es superávit ¿mirá todo lo que debés?”, se quejó Cristina Kirchner.

En ese marco, subrayó: “¿Superávit de dónde? No tiene sustento”.

La ex presidenta reapareció en la localidad bonaerense de Quilmes, en la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner” en Quilmes, junto a la intendenta de La Cámpora, Mayra Mendoza.

La militancia comenzó a llegar antes del mediodía, con un acto previsto para las 16, pero que finalmente comenzó pasadas las 17.

Entre los primeros en llegar estuvieron los ex funcionarios kirchneristas Oscar Parrilli y Carlos Zannini. Luego se sumaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, funcionarios bonaerenses y los principales legisladores de Unión por la Patria, entre otros.

Ante el público peronista, la ex mandataria envió un mensaje a la interna del PJ y pidió no discutir “pelotudeces”.

“Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces, discuten para cambiar la vida a los dirigentes y hay que estudiar para cambiarle la vida a la gente, subrayó.

“Andamos con algunas certezas (los peronistas) que no teníamos en el 2019: primera certeza es que con los modales de este Presidente no me jodan más. La verdad es que no eran los modales. Todos sabemos de lo que se trataba con los que no se doblegan. Nos votaron en 2019 porque querían una vida organizada y se acordaban de cómo vivían hasta el 2015. Esto también nos obliga a pensar. No vayan a los canales a hablar mal de un compañero”, expresó Cristina Kirchner.

Además, dijo que se hacía “cargo” de lo sucedido en el gobierno de Alberto Fernández, aunque sin nombrarlo.