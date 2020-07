El Banco de Sangre recibió el equipo de aféresis automatizado para obtener plasma

El Banco Central de Sangre, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, recibió el equipo de aféresis transfusional automatizado -adquirido con fondos provinciales-, mediante el cual se obtiene el plasma de personas recuperadas de Covid-19.

Con este nuevo equipamiento las personas que se hayan recuperado de Coronavirus, que estén en condiciones de donar, y quieran hacerlo de forma voluntaria, podrán brindar un recurso fundamental para el tratamiento con “plasma de convalecientes de Covid-19”.

En esta primera instancia se recibió el equipamiento y se esperan los insumos restantes para ponerlo en funcionamiento. Una vez que esté totalmente ensamblado se solicitará la capacitación técnica específica, que será brindada de forma virtual por profesionales de Buenos Aires, y a partir de ese momento estaría disponible para realizar el procedimiento.

El director del Banco Central de Sangre, Rodolfo Bepre, manifestó que “la donación de plasma está dentro de lo que es la donación de sangre, que parte de un principio de altruismo y de una acción voluntaria sin presiones, sin condicionamientos. Ningún paciente o persona recuperada está obligada a donar plasma, es una invitación, una propuesta a la cual el donante debe consentir libremente”.

Para que los pacientes recuperados puedan donar plasma deben pasar al menos 15 días desde que fueron dados de alta. Transcurrido ese tiempo el Banco de Sangre evaluará si esa persona está en condiciones de donar, a través de requisitos generales y específicos.

“Para poder donar plasma los requisitos más generales tienen que ver con los habituales que se deben aplicar según normativas vigentes en hemoterapia: hablamos del peso corporal, la edad, no haber tenido o tener enfermedades que puedan contraindicar la transfusión de sangre. En relación a los requisitos más específicos, es el tiempo transcurrido entre el alta médica, la recuperación y la evaluación”, explicó el médico.

Para conocer o detectar la presencia de anticuerpos, al potencial donante se lo debe someter a un análisis de sangre previo al procedimiento. “Tenemos que encontrar que se genera la inmunidad ante la infección, tiene que tener un anticuerpo que se denomina inmunoglobulina G contra el virus Covid-19. Si nosotros detectamos que es positivo, cumple con el requisito específico para donar plasma”, explicó Bepre.

El plasma se obtiene mediante la técnica de aféresis, la cual separa los componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en medicina y devueltos al torrente sanguíneo el resto de componentes.

Este procedimiento dura entre una y dos horas, en las que se pueden obtener dos o tres unidades de plasma de un donante, que sirven para dos o tres pacientes. Esa persona puede donar hasta una vez por semana si está en condiciones a nivel general, a diferencia de la donación de sangre habitual para la que hay que esperar 2 meses para volver a donar. Por lo general, es un procedimiento bien tolerado y se realiza de forma ambulatoria con los cuidados y monitoreo permanente.

Con respecto al tratamiento, el Director del Banco Central de Sangre declaró que está indicado para cuadros moderados a graves, ya que “contiene anticuerpos que pueden llegar a tener un efecto de protección contra la infección y disminuir el riesgo de empeoramiento, pero la respuesta es individual. A nivel nacional se están realizando las transfusiones y las respuestas son variables. No se considera un tratamiento de primera línea, no existe para el Covid-19 un tratamiento específico todavía, entonces el plasma es una opción terapéutica disponible para el manejo de un determinado tipo de paciente, con ciertas características. No es una indicación para todas las personas”.

Por último, remarcó que es “una muy buena noticia para Catamarca, porque es el único equipo que está disponible actualmente, y va a permitir brindar esta opción terapéutica para quien lo necesite”.