Tregua, desconfianza y reproches cruzados en JxC, a 40 días de las PASO

Luego de sellar una tambaleante tregua, Juntos por el Cambio quedó en una situación de desconfianza y reproches cruzados entre sus principales socios, sin que ninguno se encuentre convencido de que la paz de este lunes se mantenga hasta las PASO del 12 de septiembre.

Por un lado, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dejó en "stand by" la denuncia que este fin de semana anunció que presentaría contra el neurocientífico Facundo Manes por "daño moral".

La ex diputada nacional "no activó ni desactivó" la denuncia contra el precandidato de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, por lo que por el momento queda congelada, aunque la reflotaría si se da algún nuevo cruce con el postulante bonaerense.

La decisión de no avanzar en la presentación judicial en las próximas horas -como tenía previsto hacer al momento de anunciar la movida el sábado pasado- tuvo que ver con la tregua que se forjó este lunes durante la charla por Zoom que mantuvieron los principales referentes del frente opositor.

Carrió desconfía del neurocientífico, a quien tildó de "mitómano", luego de que éste señalara que en 2015 lo invitó a ser su candidato a vicepresidente, algo que la ex legisladora niega. Por ahora, no dio órdenes de presentar la denuncia, pero tampoco les dijo a sus allegados que quería descartarla definitivamente.

Según Carrió, los radicales utilizan a Manes para ir contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus aspiraciones rumbo a 2023.

De parte de los radicales, aseguran lo contrario, que Carrió y Rodríguez Larreta están complotados contra Manes y para evitar que no crezca ningún referente del espacio de cara a las elecciones presidenciales.

En ese clima de tensión se suscitarán los próximos 40 días de campaña antes de las PASO del 12 de septiembre, cuando se resolverá la principal interna entre el candidato del PRO en Buenos Aires Diego Santilli y el de la UCR, Manes.

"Buscamos consensuar hoy los 4 o 5 ejes que deberán priorizar los precandidatos en todas las provincias, de modo que se destaque que la unidad es el valor máximo a defender por todos nosotros. La sociedad argentina nos pide unidad y fortaleza para frenar al kirchnerismo", detallaron fuentes del espacio sobre la reunión de este lunes por Zoom.

Y agregaron: "No se habló de ninguna persona en particular, ni se hizo alusión a ningún episodio en particular durante la reunión de hoy. Habrá un informe de las tres fundaciones (Alem, Pensar y Hannah Arendt) con los principales acuerdos programáticos que se trabajaron en conjunto".